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Умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Ардыхаева
Народная артистка СССР, балерина Светлана Ардыхаева умерла в возрасте 85 лет
Балерина Светлана Адырхаева в балете Минкуса «Дон Кихот». Государственный академический Большой театр СССР, 1975 год
На 86-м году жизни умерла народна артистка СССР, балерина Светлана Ардыхаева, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра, где она была солисткой, а позже педагогом.
«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни», — рассказала собеседница агентства.
Время и дата прощания будут известны позднее.
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