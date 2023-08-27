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Умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Ардыхаева

Народная артистка СССР, балерина Светлана Ардыхаева умерла в возрасте 85 лет
Балерина Светлана Адырхаева в балете Минкуса &laquo;Дон Кихот&raquo;. Государственный академический Большой театр СССР, 1975 год
Балерина Светлана Адырхаева в балете Минкуса «Дон Кихот». Государственный академический Большой театр СССР, 1975 год (Фото: Александр Макаров / РИА Новости)

На 86-м году жизни умерла народна артистка СССР, балерина Светлана Ардыхаева, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра, где она была солисткой, а позже педагогом.

«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни», — рассказала собеседница агентства.

Время и дата прощания будут известны позднее.

Материал дополняется.

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Большой театр