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Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в России по делу о гостайне
Суд в Албании отказал в экстрадиции в Россию фотографа и блогера Светланы Тимофеевой
Лана Сатор (Светлана Тимофеева)
Суд в Албании принял решение отклонить запрос об экстрадиции в Россию фотографа и блогера Ланы Сатор (настоящее имя — Светлана Тимофеева), передает Albanian Daily News. Тимофеева проходит в Албании по делу о шпионаже, а в России заочно арестована по подозрению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
Отклонить запрос России на экстрадицию требовало гособвинение Албании, отмечает издание. В качестве основания оно назвало тот факт, что Тимофеевой в России «не будут предоставлены юридические права в соответствии с конвенцией по правам человека».
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