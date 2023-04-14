Суд в Албании отказал в экстрадиции в Россию фотографа и блогера Светланы Тимофеевой

Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в России по делу о гостайне

Лана Сатор (Светлана Тимофеева) (Фото: lanasator / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Албании принял решение отклонить запрос об экстрадиции в Россию фотографа и блогера Ланы Сатор (настоящее имя — Светлана Тимофеева), передает Albanian Daily News. Тимофеева проходит в Албании по делу о шпионаже, а в России заочно арестована по подозрению в незаконном получении доступа к государственной тайне.

Отклонить запрос России на экстрадицию требовало гособвинение Албании, отмечает издание. В качестве основания оно назвало тот факт, что Тимофеевой в России «не будут предоставлены юридические права в соответствии с конвенцией по правам человека».

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