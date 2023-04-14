Британские эксперты оценили риск возникновения новой смертельной пандемии

Аналитики из компании Airfinity провели моделирование рисков и выяснили, что вероятность возникновения похожей на COVID пандемии в ближайшие 10 лет — около 28%. Они призвали обратить внимание на вирусы, от которых нет вакцин

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Вероятность возникновения в течение ближайших десяти лет новой пандемии, похожей на коронавирусную, равна 27,5%, заключили аналитики британской компании в сфере здравоохранения Airfinity. Специалисты провели моделирование рисков.

«Изменение климата, рост числа международных поездок, рост населения планеты и растущая угроза, создаваемая зоонозными заболеваниями (теми, которые передаются человеку от животных. — РБК), являются одними из основных факторов, способствующих увеличению случаев вспышек высокого риска», — говорится в сообщении.

Снизить риск развития новой пандемии может быстрая разработка эффективной вакцины: если ее внедрят через 100 дней после обнаружения патогена, то вероятность пандемии будет ниже на 20%.

Аналитики отметили, что в мире следует создать «надежную систему обеспечения готовности к пандемии», в том числе обратить внимание на отсутствие вакцин от многих патогенов высокого риска, например, вирусов Зика, MERS (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома) и Марбурга.

Вирус Зика впервые выявили у макаки-резуса в 1947 году в Уганде, о заражениях людей стало известно в 1950-х. Переносчиком вируса являются комары. Среди симптомов — сыпь, лихорадка, боли в мышцах и суставах. Заражение может приводить к развитию тяжелых заболеваний, например, миелиту. Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома или MERS передается людям от одногорбых верблюдов. С 2012 года в общей сложности 27 стран сообщили о случаях заражения этим вирусом, погибли более 850 инфицированных. Симптомы — лихорадка, кашель и одышка. Вирус Марбург — это «родственник» Эболы. Его выявили в 1967 году после одновременных вспышек в немецком городе Марбурге и в Белграде. Переносчики — летучие мыши. Среди симптомов — лихорадка, сыпь боль в горле и животе. Смертельные исходы после заражения фиксировали в странах Африки.

COVID-19 впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. По данным ВОЗ, по всему миру было зафиксировано почти 763 млн случаев заражения, летальных исходов — 6,9 млн. В России всего было выявлено более 22 млн инфицирований, умерли около 400 тыс. человек.