На вокзале в Астрахани обнаружено 2 бомбы

В Астрахани на железнодорожной станции обнаружено два взрывных устройства. Об этом РБК рассказали в правоохранительных органах города.

По словам собеседника агентства, накануне вечером на территории грузового парка железнодорожной станции Астрахань-2 сотрудники ВОХР заметили неизвестного мужчину, который, бросив спортивную сумку, скрылся. При осмотре в ней были обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства.

Одна из бомб представляла собой пластиковую бутылку, наполненную 400 граммами тротила и поражающими элементами, и была снабжена детонатором. Вторая состояла из обрезка металлической трубы с 800 граммами тротила и детонатора.

В настоящее время оба взрывных устройства направлены на подробный осмотр. Начато расследование.