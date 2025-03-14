Улетевшая кровля из-за сильного ветра в Москве. Видео
Москве из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с зафиксированы случаи падения деревьев, сообщил комплекс городского хозяйства столицы. Очевидцы также публикуют кадры с улетевшей кровлей одного из зданий.
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