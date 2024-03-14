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Медведев призвал «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице

Дмитрий Медведев назвал стыдобой школьные туалеты на улице
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал неутепленные школьные туалеты, которые до сих пор существуют, «наследством из прошлого». «Надо сделать все, чтобы закрыть эту проблему», — заявил он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В России еще есть школы с туалетами на улице и эту «стыдобу» необходимо «изничтожить», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном реализации послания президента.

В ходе заседания Медведев спросил координатора направления партийной народной программы «Современное образование и передовая наука» Ольгу Казакову, есть ли еще в стране школы с туалетами на улице. Казакова пояснила, что такие школы есть, но их «крайне мало».

«Я надеюсь, что их мало, потому что мы большим коллективом старались ликвидировать это наследство, которое досталось из прошлого, — прокомментировал Медведев. — Но я думаю, что, каким бы это ни было вопросом из низких категорий, надо сделать все, чтобы закрыть эту проблему. Невозможно. У меня у самого было несколько случаев, когда я приезжал в разные места, кстати, на севере, на юге. Все это портит сразу настроение. Надо этим заниматься».

Позже Медведев сообщил, что после его слов «министр сразу стал Андрею Анатольевичу [Турчаку, секретарю генсовета партии] телефонировать, эсэмэски написал, что нет такого» (очевидно, имеется в виду министр просвещения Сергей Кравцов. — РБК). «Потом признался, что все-таки есть. Немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», — добавил Медведев.

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Политика
Дмитрий Медведев

Проблема отсутствия теплого туалета в ряде сельских школ обсуждается в течение ряда последних лет. В 2017 году Ольга Васильева, которая тогда была министром образования, признавала, что 3,4 тыс. школ не имеют туалетов в зданиях.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда дала поручение вице-спикеру Евгению Бушмину заняться этой проблемой. В конце 2018 года Бушмин отчитался о том, что без теплых туалетов все еще остается около 600 школ в трех регионах (Бурятии, Забайкальском крае и Дагестане). «Ну что за проблема — утеплить детский туалет, чтобы девочки и мальчики потом всю жизнь не страдали соответствующими болезнями?! Да и вообще, в наших суровых условиях северных как это может быть — неутепленный туалет?» — отреагировала на доклад Бушмина Матвиенко.

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В 2020 году спикер Совета Федерации снова подняла этот вопрос. Она заявила, что несмотря на то, что все регионы отчитались о решении проблемы со школьными туалетами, в СМИ эта тема все равно возникает. «Сейчас я читаю в прессе, там опять эта тема как-то возникает в Забайкальском крае. Если хоть одна школа не будет оборудована теплыми туалетами, сенаторы от Забайкальского края, я вас предупреждаю, проверьте и посмотрите», — поручила она.

Что еще обсуждали на заседании программной комиссии

В ходе заседания координаторы соответствующих направлений народной программы партии озвучивали свои предложения по реализации тезисов послания президента Федеральному собранию, которое он озвучил 29 февраля. Ольга Казакова, например, напомнила о реализации партийной программы по капитальному ремонту школ и предложила применить этот механизм к ремонту детских садов и общежитий вузов. Замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, говоря о реализации предложенного президентом нового нацпроекта «Кадры», сообщил, что партия в этом году запускает три подпроекта: по трудоустройству участников спецоперации, наставничеству и возвращению в профессию молодых людей, которые работали не по специальности. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в свою очередь заявил, что необходимо разработать правовые механизмы для развития отраслей и рынков высокотехнологичной российской продукции, а также проработать меры поддержки компаний, в том числе стартапов, которые работают в этой сфере. Помимо этого, идет работа по изменению налогообложения для предприятий, а также проработка мер по защите прав потребителей, добавил Журавлев.

Турчак сообщил, что партия подготовит изменения в нормативную базу, «чтобы они в ближайшее время заработали».

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