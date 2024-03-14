На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

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На Горьковском направлении Московской железной дороги были задержаны поезда по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе МЖД.

«С 17:47 поезда на перегоне Железнодорожная — Купавна по техническим причинам следовали со снижением скорости. В связи с этим был задержан ряд поездов Горьковского направления», — рассказали в пресс-службе. Электрички стали курсировать с установленной скоростью в 20:44.

Ранее пассажиры получили уведомление о задержках в приложении «Расписание и билеты ЦППК». В нем также говорилось, что на D4 поезда следуют с задержкой, «но с установленным интервалом». Данные сервиса «Яндекс. Расписания» свидетельствуют, что задержки поездов на этом направлении доходили почти до одного часа.