Умерла руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина

Касаткина в 1954–1976 годах была солисткой Большого театра. В 1977-м вместе с мужем Владимиром Василёвым стала руководить Театром классического балета. В общей сложности на счету супругов около 20 поставленных балетов

Наталия Касаткина (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет, сообщила РБК ее помощница Валентина Бурьянова.

Касаткина умерла в клинике при НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве около 22:20 13 марта.

Она родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (класс Суламифи Мессерер).

Наталия Касаткина в 1958 году (Фото: Василий Малышев / РИА Новости) Наталия Касаткина (справа) на сцене Большого театра СССР в балете «Весна священная», 1965 год (Фото: Леон Дубильт / РИА Новости) Наталия Касаткина со своим мужем Владимиром Василевым во время репетиции, 1979 год (Фото: Юрий Белинский / ТАСС) Наталия Касаткина, 2009 год (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости) Наталия Касаткина и Владимир Василев в Театре классического балета, 2014 год (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости) Наталия Касаткина (в центре) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В 1954–1976 годах была солисткой Большого театра. В 1960-х годах начала работать со своим мужем, балетмейстером Владимиром Василёвым, также в качестве балетмейстера и сценариста.

В 1977 году супруги стали художественными руководителями Концертного ансамбля «Классический балет», который в 1992 году преобразовался в Государственный театр классического балета. Касаткина продолжала руководить им до своей смерти.

На счету Касаткиной более десятка исполненных ролей. В частности, она танцевала партии Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина. Также была задействована в балетах «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Раймонда» Александра Глазунова, «Золушка» Сергея Прокофьева и «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

Совместно с Василёвым Касаткина поставила около 20 балетов на сценах:

Большого театра («Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная»);

Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова («Сотворение мира» и «Пушкин. Размышления о поэте»);

Новосибирского театра оперы и балета («Ромео и Джульетта»)

Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко («Прозрение»).

В период совместного руководства Государственным театром классического балета супруги поставили на его сцене балеты «Гаянэ», «Волшебный камзол», «Проделки Терпсихоры», «Поцелуй феи», «Золушка», «Дама с камелиями», «Чудесный мандарин», «Жар-Птица», а также свои обновленные постановки «Лебединого озера», «Дон Кихота», «Жизель» и «Щелкунчика». Василёв умер в августе 2017 года.

Касаткина была награждена Государственной премией СССР (1976), орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и Почета.

В 1969 году она получила премию Всесоюзного конкурса концертных номеров. Также была лауреатом Национальной балетной премии «Душа танца» (1996) и почетной премии Pоссийского авторского общества (2003).

Звание заслуженной артистки РСФСР Касаткина получила в 1968 году, народной артисткой она стала в 1984-м.