 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лиз Трасс предложила запретить давать детям блокаторы полового созревания

Экс-премьер Британии предложила запретить детям блокаторы полового созревания
Назначение блокаторов полового созревания несовершеннолетним завтра могут запретить в Великобритании. Эксперты отмечали, что безопасность таких препаратов не доказана и их прием может привести к проблемам с развитием
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Бывший британский премьер Лиз Трасс представила парламенту законопроект, согласно которому врачи не смогут прописывать гормональные блокаторы полового созревания детям, которые сомневаются в своем биологическом поле, пишет The Times.

«Он защитит уязвимых детей и подростков, которые в ином случае могли бы принять изменяющие организм решения, о которых они могут пожалеть», — пояснила Трасс.

Блокаторы полового созревания подавляют в организме работу гормонов эстрогена и тестостерона, которые помогают развивать репродуктивную систему несовершеннолетних, но также влияют на кости, мозг и другие органы, эти гормоны также ответственны за развитие вторичных половых признаков. Прием блокаторов часто служит первым шагом к операции по перемене пола. Их использовали в качестве одного из способов отсрочить начало физических изменений, которые не соответствуют заявленной ребенком гендерной идентичности.

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании в прошлом году распространила заявление, что значительная часть подростков переходного возраста и так испытывает сложности, связанные с развитием нервной системы, семейными или социальными обстоятельствами, которые подросток может представлять как проблемы, связанные со своим полом, но у большинства людей они решаются без вмешательства медиков во время полового созревания. В середине марта NHS запретила назначать блокаторы детям, кроме исключительных случаев. Ведомство сослалось на нехватку доказательств безопасности этих препаратов. Однако это постановление не касается частных клиник.

С 2011 года назначения различных блокаторов получили сотни детей младше 16 лет.

Законопроектом также хотят юридически закрепить определение «биологический пол». Как пояснила Трасс, это «положит конец абсурдной и опасной ситуации», когда биологические мужчины, определяющие себя как женщины, могут посещать женские туалеты или принимать участие в женских спортивных соревнованиях.

Документ рассмотрят 15 марта.

Служившую в ФСБ трансгендерную девушку оштрафовали по делу о гостайне
Политика
Катерина Майерс с адвокатом

Как выяснил Reuters в конце 2022 года, к тому времени не было проведено ни одного  масштабного исследования о физическом здоровье взрослых людей, которым в подростковом возрасте назначали блокаторы.

Читайте на РБК Pro
«Предъявите паспорт»: когда за такую просьбу бизнес получит штраф
«Распадская» накопила солидную денежную подушку. Что это даст инвесторам
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки

В период полового созревания костная масса увеличивается, ее правильный рост — один из факторов, которые определяют здоровье на всю жизнь. Если подросток использует блокатор, плотность костной ткани в его организме в среднем не изменяется, говорится в результатах исследования, проведенного по заказу New York Times. Многие врачи полагают, что пациенты восполнят недостаток после отказа от терапии, но при исследовании выяснилось, что многие переставшие принимать блокаторы не смогли восстановиться.

«Если мозг ожидает получить эти гормоны в определенное время и не получает, что происходит? Мы не знаем», — описала проблему доктор Шери Беренбаум, возглавляющая лабораторию гендерных исследований в Пенсильванском университете.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Лиз Трасс Великобритания Дети трансгендеры
Материалы по теме
Минюст внес «движение ЛГБТ» в реестр экстремистских организаций
Политика
«Мегамаркет» скрыл часть книг из-за «пропаганды ЛГБТ»
Политика
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Хинштейн раскрыл кандидата на пост председателя Верховного суда Политика, 14:47
Участнику военной операции дали 20 лет за пожар в клубе с 13 погибшими Общество, 14:38
Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции Недвижимость, 14:37
В Хакасии частично обрушилось пятиэтажное общежитие Общество, 14:34
Поздняков допустил, что МОК перед Играми потребует осудить спецоперацию Спорт, 14:25
Обстрел ЗАЭС не привел к превышению радиационного фона Политика, 14:19
Прогнавшая военного хозяйка кафе в Люберцах уехала из России Политика, 14:14
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки дипломатов Политика, 14:09
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 14:03
Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре Общество, 14:03
Олимпийский комитет России отказался бойкотировать Олимпиаду в Париже Спорт, 13:59
В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР Политика, 13:54
Бывший тренер «Спартака» останется во главе сборной Бельгии до ЧМ-2026 Спорт, 13:51
Над Орловской областью сбили беспилотник Политика, 13:47