Лиз Трасс предложила запретить давать детям блокаторы полового созревания

Назначение блокаторов полового созревания несовершеннолетним завтра могут запретить в Великобритании. Эксперты отмечали, что безопасность таких препаратов не доказана и их прием может привести к проблемам с развитием

Лиз Трасс (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Бывший британский премьер Лиз Трасс представила парламенту законопроект, согласно которому врачи не смогут прописывать гормональные блокаторы полового созревания детям, которые сомневаются в своем биологическом поле, пишет The Times.

«Он защитит уязвимых детей и подростков, которые в ином случае могли бы принять изменяющие организм решения, о которых они могут пожалеть», — пояснила Трасс.

Блокаторы полового созревания подавляют в организме работу гормонов эстрогена и тестостерона, которые помогают развивать репродуктивную систему несовершеннолетних, но также влияют на кости, мозг и другие органы, эти гормоны также ответственны за развитие вторичных половых признаков. Прием блокаторов часто служит первым шагом к операции по перемене пола. Их использовали в качестве одного из способов отсрочить начало физических изменений, которые не соответствуют заявленной ребенком гендерной идентичности. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании в прошлом году распространила заявление, что значительная часть подростков переходного возраста и так испытывает сложности, связанные с развитием нервной системы, семейными или социальными обстоятельствами, которые подросток может представлять как проблемы, связанные со своим полом, но у большинства людей они решаются без вмешательства медиков во время полового созревания. В середине марта NHS запретила назначать блокаторы детям, кроме исключительных случаев. Ведомство сослалось на нехватку доказательств безопасности этих препаратов. Однако это постановление не касается частных клиник. С 2011 года назначения различных блокаторов получили сотни детей младше 16 лет.

Законопроектом также хотят юридически закрепить определение «биологический пол». Как пояснила Трасс, это «положит конец абсурдной и опасной ситуации», когда биологические мужчины, определяющие себя как женщины, могут посещать женские туалеты или принимать участие в женских спортивных соревнованиях.

Документ рассмотрят 15 марта.

Как выяснил Reuters в конце 2022 года, к тому времени не было проведено ни одного масштабного исследования о физическом здоровье взрослых людей, которым в подростковом возрасте назначали блокаторы.

В период полового созревания костная масса увеличивается, ее правильный рост — один из факторов, которые определяют здоровье на всю жизнь. Если подросток использует блокатор, плотность костной ткани в его организме в среднем не изменяется, говорится в результатах исследования, проведенного по заказу New York Times. Многие врачи полагают, что пациенты восполнят недостаток после отказа от терапии, но при исследовании выяснилось, что многие переставшие принимать блокаторы не смогли восстановиться.

«Если мозг ожидает получить эти гормоны в определенное время и не получает, что происходит? Мы не знаем», — описала проблему доктор Шери Беренбаум, возглавляющая лабораторию гендерных исследований в Пенсильванском университете.