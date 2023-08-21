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Служившую в ФСБ трансгендерную девушку оштрафовали по делу о гостайне

Служившую в ФСБ трансгендерную активистку Майерс оштрафовали по делу о гостайне
Девушка после службы в ФСБ стала визажистом. Она попыталась в декабре уехать в Мексику из-за травли в интернете, но в связи с доступом к гостайне выезд ей ограничен до 2026 года
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock

Бывшую сотрудницу ФСБ, трансгендерную девушку Катерину Майерс оштрафовали на 300 тысяч руб. по делу о гостайне, заседание суда прошло в закрытом режиме. Об этом РБК сообщил ее адвокат Константин Ерохин.

«Ей присудили штраф за пересечение границы лицом, имеющим ограничение на выезд, ст. 283.2 [УК, нарушение требований по защите государственной тайны]. Сотрудник ФСБ не имеет право уезжать за границу, в декабре прошлого года Катерина пыталась улететь в Мексику, ее задержали на границе», — рассказал юрист.

Прокуратура просила оштрафовать Майерс на 400 тыс. руб. Адвокат сказал, что «в целом» удовлетворен приговором, обжаловать его не планируют. Девушке вернули загранпаспорт и отменили подписку о невыезде. Теперь в ее отношении действуют прежние ограничения на выезд, наложенные на нее как на бывшую сотрудницу ФСБ.

До трансперехода девушка была капитаном погранслужбы Александром Чумаковым, который прослужил в ФСБ 12 лет, работая на Северном Кавказе. В ведомстве она занималась аналитической работой, связанной с экстремистскими и террористическими материалами в интернете, и «работой с журналистами», писал Znak. Препараты для смены пола она стала принимать в 2020 году, после чего столкнулась с давлением на службе, писали «Осторожно, новости». После увольнения из ФСБ девушка стала визажистом.

В марте дома у Майерс прошел обыск в связи с попыткой выехать за границу, ее допросили в ФСБ. Она считается носителем гостайны, в связи с чем ей запрещен выезд за рубеж до 2026 года, писала «Верстка». Майерс пожаловалась на травлю в интернете со стороны трансфобов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
ФСБ гостайна трансгендер ЛГБТ
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