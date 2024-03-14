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Умер патриарх Болгарской православной церкви

Патриарх Болгарской православной церкви Неофит умер в возрасте 78 лет
Неофит возглавлял Болгарскую православную церковь с 2013 года. В 2012 году болгарские СМИ писали, что митрополит ранее сотрудничал со спецслужбами, но сам он это отрицал
Патриарх Болгарской православной церкви&nbsp;митрополит Софийский Неофит
Патриарх Болгарской православной церкви митрополит Софийский Неофит (Фото: ТАСС/ Алексей Никольский)

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит (Симеон Николаев Димитров) умер в возрасте 78 лет, говорится на сайте патриархии. Он возглавлял БПЦ с февраля 2013 года.

Неофит скончался вечером 13 марта в Военно-медицинской академии в Софии из-за полиорганной недостаточности. Патриарх долго болел, в конце прошлого года его госпитализировали с заболеванием легких.

Президент Румынии Румен Радев назвал смерть патриарха огромной утратой. «Своим самоотверженным духовным служением богу и православию патриарх Неофит показал себя как сторонник болгарского народа и нашей страны», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой призвана в России экстремистской и запрещена).

BTV отмечает, что в случае смерти патриарха Священный синод временно возглавляет старший митрополит. Выборы нового патриарха, которые должны состояться не позднее, чем через четыре месяца.

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Симеон Николаев Димитров родился 15 октября 1945 года в Софии. Он окончил Софийскую духовную академию и был направлен на обучение в аспирантуру Московской духовной академии, после чего вернулся в Софию. В 1977 году был возведен в сан архимандрита, в 1985 стал епископом Левкийским, вторым викарием Софийской митрополии. В 1989 году назначен ректором Софийской духовной академии, а после преобразования академии в богословский факультет Софийского университета — его первым деканом.

В начале 1992 года Неофит стал главным секретарем Священного синода БПЦ и председателем церковного настоятельства при патриаршем Александро-Невском соборе. В 1994 избран митрополитом Доростольским и Червенским, а после разделения епархии на Доростольскую и Русенскую стал митрополитом Русенским.

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В 2012 году болгарский телеканал BNT и другие СМИ сообщала, что несколько архиереев БПЦ оказались экс- агентами структур госбезопасности, в том числе бывший патриарх Максим, а также Неофит, у которого был псевдоним Симеонов. Сам Неофит это отрицал, отмечая, что контактировал со спецслужбами только один раз по их инициативе в связи с поездкой церковной делегации за рубеж.

В 2020 году Неофит выступил против признания автокефалии Украинской православной церкви, а в феврале 2024 года заявил в интервью ТАСС, что постоянно молится за президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Патриарх православная церковь Болгария митрополит некролог
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