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Умер глава подворья Сербской православной церкви в Москве

Глава подворья Сербской православной церкви в Москве Антоний умер в 53 года
В 53 года умер глава подворья Сербской православной церкви в Москве епископ Моравичский Антоний. У него были осложнения после перенесенного ковида, в том числе пересадка органов
Епископ Моравичский Антоний
Епископ Моравичский Антоний (Фото: serbskoe-podvorie.ru)

В возрасте 53 лет умер настоятель храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (Подворье Сербской православной церкви) епископ Моравичский Антоний, сообщили в пресс-службе Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

«11 марта 2024 года, на 54-м году жизни, отошел ко Господу епископ Моравичский Антоний», — говорится в сообщении.

В Подворье Сербской православной церкви подтвердили эту информацию РБК. «Епископ Антоний действительно скончался. Он долго болел, у него были осложнения после ковида, даже была пересадка органов, но он продолжал вести службы. Он был такой милостивый, нежный, любящий, тихий кроткий человек. Такие люди сейчас редко бывают, нам без него очень будет нелегко», — рассказали там.

Епископ Антоний (Антоний Пантелич) родился 23 июля 1970 года в Сербии, окончил духовную семинарию «Трех святителей» при монастыре Крка, а также Московскую духовную академию. С 1996 года начал преподавать в Сербии и Боснии и Герцеговине. В 2001 году его избрали настоятелем Подворья Сербской православной церкви в Москве и удостоили сана архимандирита. В 2008-м он епископ получил ученую степень доктора теологии. С 2023 года он также преподавал в Православном университете св. Иоанна Богослова и Московском богословско-философском институте.

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Согласно данным на сайте РПЦ, епископ Антоний в 1996 году защитил диссертацию на тему «Современное положение Сербской Церкви — история Сербской Церкви с 1945 по 1995 годы», в 2006-м — «Богослужебные традиции в Сербской православной церкви», а в 2019-м — «Отношения Сербской и Русской Православных Церквей в 1944-1950 годы».

Был награжден орденом Дружбы в связи с указом президента России Владимира Путина от 20 июля 2020 года.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Юлия Овчинникова
Россия Сербия смерть епископ православная церковь
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