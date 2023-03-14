Мнение американцев о России рекордно ухудшилось с распада СССР

Негативно относятся к России девять из десяти опрошенных жителей США, причем почти 60% — крайне отрицательно. При этом мнение об Украине среди американцев улучшилось — две трети опрошенных рассказали о в основном хорошей оценке

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Положительное мнение о России распространено среди 9% жителей США, следует из результатов опроса Gallup World Affairs 2023. Это самый низкий результат за все время существования современной России.

Впервые этот вопрос задали в 1989 году — за два года до распада СССР. Тогда о положительном отношении к этой стране заявили 62% опрошенных. Показатель оставался высоким все 1990-е годы, но резко ухудшился в апреле 1999-го до 33%, что совпало с расхождением позиций Москвы и Вашингтона по интервенции НАТО в Косово. При этом к февралю 2002-го снова вырос до 62%. График одобрения России оставался относительно высоким все следующее десятилетие, опускаясь лишь в марте 2003 года (42%) и феврале 2009-го (40%).

В марте 2015 о положительном отношении к России рассказали 24% респондента, после чего этот показатель уже не поднимался выше 30%. В начале 2021 года одобрили действия России 22% опрошенных, а в начале прошлого года — 15%.

В этом году об отрицательном отношении к России заявили 90% американцев, в том числе 59% респондентов выбрали вариант «крайне неблагоприятно». В прошлом году последний вариант выбрали 42%, двумя годами ранее 36%, а до 2020-го крайне негативно относились к России не более 32%.

При этом американцы в основном положительно относятся к Украине — 68%, в 2022-м было 62%, а в 2020-м — 57%. Кроме того, 23% разделяют «очень положительное» мнение об Украине, в прошлом году о таком отношении рассказали только 9% респондентов.

Вместе с тем большинство американцев (59%) назвали конфликт на Украине «критической угрозой», а 36% сочли его «важным, но не критическим». Большая часть населения США также считает серьезной угрозой военную мощь России (51%), год назад — 59%. С 2004 по 2013 годы не менее половины американцев считали российские вооруженные силы важной, но не критической угрозой.

В прошлом республиканцы одобряли Россию чаще демократов, но согласно результатам Gallup, теперь о положительном отношении рассказали по 6% респондентов из обеих групп. «Крайне неблагоприятно» описали Россию 65% опрошенных демократов и 59% республиканцев.