Не платившего за обеды начальника управления МВД осудили за взятки

Не платившего за обеды и катер экс-главу управления МВД Сочи осудили за взятки на 3,5 года

Молчанов, по версии следствия, в течение долгого времени бесплатно питался в кафе «Бригантина», пользовался там скидкой в 50% и бесплатно катался на катерах компаний из порта Сочи. Его приговорили к трем с половиной годам колонии

Хостинский районный суд Сочи приговорил бывшего начальника городского линейного управления МВД России на транспорте Олега Молчанова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за получение взяток и превышение полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Также суд оштрафовал Молчанова на 1 млн руб. и запретил ему занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в течение четырех лет.

Приговор Молчанову вынесли по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и получении взятки (ч. 3 и ч. 6 ст. 290 УК). Обвинение полагает, что он, будучи начальником сочинского линейного управления МВД России на транспорте, бесплатно питался в кафе «Бригантина» или пользовался 50% скидкой в этом кафе в течение долгого времени. Услуги, которые получил Молчанов, обвинение оценило в 1,5 млн руб.

Кроме того, через посредника Андрея Островского (также осужден по этому делу) Молчанов получал взятки от организаторов прогулок на катере в морском порту Сочи. Суд пришел к выводу, что Молчанов бесплатно пользовался этой услугой.

Экс-начальника линейного управления МВД признали виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий и четырехкратном получении взятки. Молчанов вину не признал.

Андрея Островского, который был посредником для Молчанова, суд приговорил к трем годам и трем месяцам условного заключения за посредничество при получении взятки лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК). Приговор ему также вынесли по статье о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК). Кроме того, Островского оштрафовали на 300 тыс. руб.