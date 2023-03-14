Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
Не платившего за обеды начальника управления МВД осудили за взятки Общество, 01:00
Британский корабль сопроводил фрегат и танкер России в Ла-Манше Политика, 00:52
На Украине сообщили о протоколе губернатору из-за пьяной езды со Слоном Общество, 00:32
Сборная России сыграет в чемпионате Азии. Зачем это нужно Спорт, 00:00
Экспорт российских товаров в 2022 году установил рекорд Экономика, 00:00
Мосбиржа назвала новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции Финансы, 00:00
Минэкономики Сербии призвало срочно ввести санкции против России Политика, 13 мар, 23:58
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
США призвали Си Цзиньпина к разговору с Зеленским Политика, 13 мар, 23:48
В Венгрии предупредили о сценарии с отправкой на Украину солдат из Европы Политика, 13 мар, 23:40
МИД призвал ООН принять резолюцию по расследованию взрывов на Nord Stream Политика, 13 мар, 23:15
Playboy возродился в цифре с похожей на OnlyFans монетизацией контента Общество, 13 мар, 23:06
Лондон заявил о готовности сотрудничать с Москвой в «подходящий» момент Политика, 13 мар, 22:55
Экс-советник Трампа Болтон назвал политику Байдена небезопасной для США Политика, 13 мар, 22:24
Украинские военные завершили обучение с «Леопардами» в Германии Политика, 13 мар, 22:08
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Не платившего за обеды начальника управления МВД осудили за взятки

Не платившего за обеды и катер экс-главу управления МВД Сочи осудили за взятки на 3,5 года
Молчанов, по версии следствия, в течение долгого времени бесплатно питался в кафе «Бригантина», пользовался там скидкой в 50% и бесплатно катался на катерах компаний из порта Сочи. Его приговорили к трем с половиной годам колонии

Хостинский районный суд Сочи приговорил бывшего начальника городского линейного управления МВД России на транспорте Олега Молчанова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за получение взяток и превышение полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Также суд оштрафовал Молчанова на 1 млн руб. и запретил ему занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в течение четырех лет.

Приговор Молчанову вынесли по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и получении взятки (ч. 3 и ч. 6 ст. 290 УК). Обвинение полагает, что он, будучи начальником сочинского линейного управления МВД России на транспорте, бесплатно питался в кафе «Бригантина» или пользовался 50% скидкой в этом кафе в течение долгого времени. Услуги, которые получил Молчанов, обвинение оценило в 1,5 млн руб.

Кроме того, через посредника Андрея Островского (также осужден по этому делу) Молчанов получал взятки от организаторов прогулок на катере в морском порту Сочи. Суд пришел к выводу, что Молчанов бесплатно пользовался этой услугой.

Экс-начальника линейного управления МВД признали виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий и четырехкратном получении взятки. Молчанов вину не признал.

Андрея Островского, который был посредником для Молчанова, суд приговорил к трем годам и трем месяцам условного заключения за посредничество при получении взятки лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК). Приговор ему также вынесли по статье о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК). Кроме того, Островского оштрафовали на 300 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации
Почему замену Booking.com в России пока не нашли
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
МВД Сочи взятки приговор превышение полномочий
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Бывшего мэра Белгорода арестовали по делу о взятках
Политика
Экс-худруку омского театра дали более пяти лет колонии за взятку
Общество
Экс-глава управления ФТС получил 10 лет за злоупотребление полномочиями
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter