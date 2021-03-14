СМИ узнали о сокрытии испанской библиотекой кражи трактата Галилея

Пропажу памфлета 1610 года, который был заменен копией, обнаружили еще в 2014 году, однако полиции Национальная библиотека сообщила об этом только в 2018 году. Директор утверждает, что ей не сообщали о подмене

Вид на здание Национальной библиотеки Испании (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Национальная библиотека Испании в течение четырех лет скрывала кражу трактата Siderus nuncius, написанного Галилео Галилеем в 1610 году, сообщает El Pais.

По данным издания, о том, что оригинал трактата был заменен копией, стало известно в мае 2014 года, когда это случайно обнаружили реставраторы. Они заметили, что документ выглядит слишком новым, чтобы относиться к 1610 году. Однако полиции об этом сообщили только в 2018 году.

Несмотря на то что подмена была обнаружена, трактат продолжал проходить по библиотечным каталогам как подлинный, пишет газета, и даже участвовал в выставке.

Дело получило развитие в 2018 году, когда директор библиотеки Ана Сантос получила письмо от британского ученого и профессора Университета Джорджии Ника Уилдинга. В нем он сообщил, что трактат является копией.