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СМИ узнали о сокрытии испанской библиотекой кражи трактата Галилея

Пропажу памфлета 1610 года, который был заменен копией, обнаружили еще в 2014 году, однако полиции Национальная библиотека сообщила об этом только в 2018 году. Директор утверждает, что ей не сообщали о подмене
Вид на здание Национальной библиотеки Испании
Вид на здание Национальной библиотеки Испании (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Национальная библиотека Испании в течение четырех лет скрывала кражу трактата Siderus nuncius, написанного Галилео Галилеем в 1610 году, сообщает El Pais.

По данным издания, о том, что оригинал трактата был заменен копией, стало известно в мае 2014 года, когда это случайно обнаружили реставраторы. Они заметили, что документ выглядит слишком новым, чтобы относиться к 1610 году. Однако полиции об этом сообщили только в 2018 году.

Несмотря на то что подмена была обнаружена, трактат продолжал проходить по библиотечным каталогам как подлинный, пишет газета, и даже участвовал в выставке.

Дело получило развитие в 2018 году, когда директор библиотеки Ана Сантос получила письмо от британского ученого и профессора Университета Джорджии Ника Уилдинга. В нем он сообщил, что трактат является копией.

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Фото:state.hermitage / Facebook

В октябре 2018 года Сантос сообщила в полицию о краже. По ее словам, она не знала о ней до 2018 года, когда получила письмо Уилдинга. Однако Мар Эрнандес, которая тогда была техническим директором, опровергает эту версию. Как пишет El Pais, Эрнандес предоставила письма, в которых подтверждается, что она сообщала руководству о замене трактата в 2014 году.

В краже трактата подозревают гражданина Уругвая, который интересовался документом в 2004 году. В 2007 году он уже украл из Национальной библиотеки две карты.

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Трактат Sidereus nuncius («Звездный вестник») — небольшой памфлет, в котором Галилей описал свои наблюдения за Луной и звездами через телескоп. В частности, в трактате есть более 70 рисунков и схем Луны, а также некоторых созвездия, включая Орион и созвездие Тельца.

Автор
Мария Лисицына
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