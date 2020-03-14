СМИ сообщили о «минировании» четырех лайнеров за день

Анонимное сообщение поступило на электронную почту. Один из четырех самолетов совершил экстренную посадку в Казани.

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Сообщение об угрозе взрыва на борту сразу трех самолетов поступило днем 14 марта на электронную почту аэропорта Шереметьево, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Два их них вылетели из Москвы, один из Иркутска, указывает агентство «РИА Новости», сообщившее номера рейсов.

Позже агентство ТАСС сообщило о поступившем сообщении о минировании еще одного самолета, который следует из Новосибирска в Москву. По словам собеседника агентства, экипаж принял решение не менять курс.

Самолет «Аэрофлота», который вылетел в 14:00 из Шереметьево (рейс SU1422) и направился в Челябинск, из-за угрозы взрыва совершил посадку в Казани около 16:00. По словам собеседника ТАСС, экстренная посадка прошла штатно. На место были вызваны сотрудники транспортной полиции.

Лайнер, выполнявший рейс «Аэрофлота» SU1506 по маршруту Москва — Тюмень, сел в аэропорту назначения. В пресс-службе аэропорта Рощино РБК сообщили, что не располагают информацией об угрозе взрыва. «Работаем в штатном режиме», — рассказали там. При этом собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что лайнер будет проверен на наличие взрывчатки.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс по маршруту Иркутск — Шереметьево, в 16:20 мск пролетел Красноярск, следует из данных Flightradar24. Информации о смене курса лайнера пока не поступало.