Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

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Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Уточняется, что речь идет о рейсе SU2033. Сигнал поступил через полчаса после вылета из Будапешта, говорится в сообщении. Затем лайнер продолжил полет на сниженной высоте.

ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщает, что самолет начал снижение из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования. «Следуя правилам, самолет снизился и продолжил полет», — отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ в свою очередь пишет, что в самолете сработали датчики, но пилот сообщил о продолжении полета в штатном режиме. Срочная посадка не потребовалась, уточнил телеканал.

Информацию о сбоях в системе вентиляции также подтверждает Telegram- канал Baza. В сообщении указывалось, что угрозы жизни и здоровью пассажиров нет.