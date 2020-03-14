В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ведомства, гражданин России Денис Сотников обманывал американских инвесторов и убеждал их купить фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через рекламу в интернете и поддельные сайты, которые имитировали страницы финансовых организаций.

Как сообщает SEC, схема действовала с 2014 года. По данным регулятора, в основном от действий Сотникова пострадали пожилые люди. Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси.

На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн.

Россиянину может грозить лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере не менее $500 тыс.