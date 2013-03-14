Главу района Ленобласти заподозрили в организации убийства архитектора

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в квартире главы Всеволожского района Александра Соболенко. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела по факту убийства начальника управления архитектуры и градостроительства муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Эдуарда Акопяна, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.

Фото: vsevreg.ru

Ранее силовики задержали предполагаемого убийцу архитектора. Им оказался 36-летний житель Выборга Дмитрий Баранов, ранее судимый за убийства.

Следователи проверяют А.Соболенко на причастность к организации данного преступления. По версии СКР, он мог совершать преступления, связанные с незаконным выделением и распределением земельных участков на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Убийство Э.Акопяна было совершено 29 января 2013г. у офиса фирмы "Всевсад". Э.Акопян работал в управлении архитектуры и градостроительства более 25 лет.