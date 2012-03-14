Решение Мосгорсуда по делу Pussy Riot обжалуют в ЕСПЧ

Решение Мосгорсуда, оставившего под арестом участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину, будет обжаловано в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат одной из девушек Николай Полозов. Об этом сообщает Би-би-си.

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"Никаких юридических оснований, препятствующих избранию любой другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в этом деле нет", - считает юрист.

Сегодня, 14 марта, на заседании Мосгорсуда арестованным участницам Pussy Riot было отказано в смягчении меры пресечения, хотя адвокат обвиняемых указывал, что судья первой инстанции была негативно настроена в отношении Н.Толоконниковой.

Дело в том, что член группы Pussy Riot - Надежда Толоконникова - 12 июля 2010г. принимала участие в акции арт-группы "Война" в Таганском суде, в ходе которой активисты выпустили в здании 3,5 тыс. тараканов, протестуя против приговора в отношении их соратников.

Не помог смягчить меру пресечения и тот факт, что девушки объявили голодовку в знак протеста против ареста, а также то, что у задержанных есть маленькие дети.

У здания суда 14 марта прошли санкционированные одиночные пикеты в поддержку девушек. Несмотря на законность акций, полиция задержала трех человек.

Напомним, поводом для уголовного преследования активисток Pussy Riot стал так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя 21 февраля — девушки спели в здании церкви песню антиклерикальной направленности, в которой, в частности, был подвергнут критике патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

3 марта были задержаны две участницы группы - Н.Толоконникова и М.Алехина. Девушек обвинили по ч.2 ст.213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство) и поместили под арест. Им грозит до семи лет лишения свободы. Свою вину активистки Pussy Riot категорически отрицают.