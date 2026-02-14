«Судьи поприжали»: Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

Гуменник — один из немногих, кому удалось справиться с волнением, но ошибка на короткой программе стоила ему шести баллов, заявил Авербух. Серебряный призер похвалил 23-летнего фигуриста, отметив, что судьи с оценками «поприжали»

Video

Фигурист Петр Гуменник показал достойный результат на Олимпийских играх в Италии, но короткая программа сыграла ключевую роль в отсутствии медали, заявил телеканалу РБК серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

Авербух отметил, что Гуменник — один из немногих, кому удалось справиться с волнением. Фигурист выступил уверенно и показал сложнейшую техническую базу, добавил он. «Что касается оценок, то, конечно, судьи где-то поприжали. После тех пертурбаций, которые возникли в связи с крайне неубедительным и неудачным выступлением лидеров, всего три балла отделяли Петра от пьедестала. И конечно, это очень обидно», — сказал он.

Однако, продолжил Авербух, в спорте необходимо «спрашивать с самого себя», поэтому стоит признать, что Гуменник все-таки совершил ошибку. «Ошибка, допущенная на короткой [программе], которая стоила Петру примерно баллов шесть. <…> Конечно, и судьи не благоволили, но и сами, к сожалению, чуть-чуть дали повод», — добавил он.

«Петр — большая умница, и результат вполне достойный, хотя, конечно, пьедестал был на расстоянии вытянутой руки», — заключил серебряный призер.

Гуменник занял шестое место на Олимпиаде. В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний фигурист получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов.

Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9). Фаворит Игр-2026 Илья Малинин из США дважды упал и занял восьмое место (264,49).