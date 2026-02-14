 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Дарья Жукова рассказала о затворничестве и погружении в соцсети

Соосновательница музея «Гараж» Дарья Жукова рассказала, что изучает искусство и архитектуру, по утрам отвозит детей в школу, а вечерами «почти никуда не выходит»

Предпринимательница и дизайнер Дарья Жукова, бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича (Forbes оценивает его состояние в $9,2 млрд), рассказала в интервью журналу Cultured, что сейчас живет с семьей в Нью-Йорке и изучает искусство и архитектуру.

Предпринимательница рассказала изданию, что ее дни начинаются рано: она отвозит и забирает детей из школы, а по вечерам «почти никуда не выходит» и предпочитает оставаться дома и листать ленты соцсетей. «Сейчас вся моя лента в TikTok — это японский 7-Eleven», — сказала она.

Жукова в 2006 году стала соосновательницей компании по производству одежды Kova & T. Позднее она основала благотворительный фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation, в 2009-м — центр современной культуры «Гараж» в Москве вместе с Абрамовичем, участвовала в проекте реконструкции острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

В 2017-м Жукова и Абрамович расстались после десяти лет совместной жизни, у пары двое детей — сын Аарон Александр и дочь Лея. В 2020-м Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса, наследника семьи владельцев судоходной компании Niarchos (состояние, по данным Greek City Times — $120 млн).

Жукова также открыла в Нью-Йорке компанию Rey, которая занимается созданием жилых пространств для организации культурных мероприятий — мастер-классов, семинаров и др.

В основанном Абрамовичем музее «Гараж» сменился директор
Общество
Дарья Котова

Жукова входит в советы директоров крупных музеев, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Музей искусств Лос-Анджелеса, пишет Cultured. «Мы со Ставросом разделяем любовь к архитектуре, искусству, дизайну, кино и другим видам искусства, и это естественным образом отражается в моей работе. Мы проводим много свободного времени, посвящая этим интересам», — рассказала она.

