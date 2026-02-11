 Перейти к основному контенту
Общество
0

В РСТ назвали две причины падения спроса на «масленичные туры»

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Низкие продажи туров на Масленицу в этом году связывают с большим количеством бесплатных праздничных мероприятий в столице, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Кроме того, на снижение спроса повлиял рост стоимости однодневных поездок в праздники — цены увеличились до 7–8 тыс. руб. на человека, добавили в РСТ.

В 2026 году Масленица наступит 16 февраля и продлится до 22 февраля.

«Однодневная программа в Калязине «В гостях у сказки» стоит 7,9 тыс. руб. на человека, соответственно, на семью из трех человек — почти 24 тыс. руб. Это неразумные цены, ну кто поедет? За такую стоимость там должен Басков выступать, но предложат, как обычно, сельскую самодеятельность, которая была и в позапрошлом году, но стоила 3–4 тыс.», — заявил генеральный директор «Мастерской путешествий» Владимир Лутов.

Глава туристической компании отметил, что из-за высоких цен туроператоры не могут набрать группы для поездок в города Подмосковья. По его словам, падение объемов продаж масленичных туров в этом году составляет до 50% по сравнению с прошлым годом. В целом, тематические туры на Масленицу в последние годы показывают низкий спрос, добавил Лутов.

РСТ рассказал, откуда в Россию стали чаще ездить туристы
Экономика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Объем внутреннего туризма в России по итогам января—октября 2025 года достиг 76,2 млн поездок, что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период на 4,8%, сообщил в декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко со ссылкой на данные Росстата. Он отметил, что рост турпотока сохраняется уже пятый год подряд.

Лидирующие позиции по популярности в 2025 году заняли Москва (10,3 млн поездок), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В числе самых востребованных регионов — Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставрополье, а также Тюменская и Ростовская области.

Теги
Плугина Ирина
Российский союз туриндустрии туры по России Масленица
