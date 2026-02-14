 Перейти к основному контенту
Глава «Ленинки» рассказал, какие книги читает и почему они актуальны

Сюжет
Радио РБК
По словам Вадима Дуды, в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха очень много исторических параллелей с настоящим, а «Искусство войны» Сунь-цзы содержит набор актуальных философских советов
Вадим Дуда
Вадим Дуда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ, «Ленинка») Вадим Дуда рассказал Радио РБК об интересе к произведению древнегреческого писателя Плутарха «Сравнительные жизнеописания». По его словам, эту книгу он «заново открыл для себя» в 2026 году.

«Мне показалось, что очень много исторических параллелей с настоящим временем. Эта книга — она очень и очень актуальна», — отметил глава «Ленинки».

Кроме того, Дуда рассказал, что перечитывает «Искусство войны» Сунь-цзы. «Опять, наверное, не случайно, «Искусство войны» Сунь-цзы — набор таких философских максим, философских рекомендаций к жизни, не как к войне, а именно как к жизни. Мне тоже показалось это очень и очень интересным», — рассказал он.

Фрагмент книги

Сунь-цзы, «Искусство войны»

Беспорядок рождается из порядка. Трусость рождается из храбрости. Слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок — это число. Храбрость и трусость — это мощь. Сила и слабость — это форма.

Вадим Дуда родился в 1964 году в городе Семипалатинске (сейчас — Семей, Казахстан). Окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «инженер-механик» в 1991 году. Параллельно с учебой работал в библиотеке университета. С 1991 по 1993 год работал в структуре Ассоциации инженерных вузов России, занимаясь международным сотрудничеством и продвижением информационных технологий. В 2005 году получил степень MBA (Master of Business Administration) в Американском институте бизнеса и экономики.

С 2012 по 2013 год занимал должность директора Департамента информационной политики и международных связей Минкультуры России, затем — советника министра культуры. С 2013 по 2015 годы исполнял обязанности ректора Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.

С 2015 года возглавлял Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. Рудомино. Генеральным директором Российской государственной библиотеки Дуда был назначен в 2018 году.

Набоков и книга про доллар: что советует почитать экономист Задорнов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Элина Тихонова
Библиотека РБК книги чтение
Глава «Ленинки» рассказал, какие книги читает и почему они актуальны
