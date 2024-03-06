В Воронеже загорелся пансионат для престарелых
Пожар произошел в частном пансионате для престарелых в Воронеже, сообщило российское МЧС.
По информации ведомства, горит кровля на площади 200 кв. м. В горящем здании находились 52 человека, в том числе 49 маломобильных пациентов и три сотрудника, их эвакуировали. Возгорание локализовали.
Как уточнил глава региона Александр Гусев, загоревшийся пансионат расположен в Коминтерновском районе Воронежа.
РЕН ТВ передает, что для обогрева эвакуированных к пансионату направили три автобуса. По данным сервиса «Яндекс Погода», в Воронеже сейчас минус 5 градусов.
В декабре 2022 года пожар произошел в жилом доме в Кемерово, где располагался дом престарелых. Погибли 23 постояльца, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести. Следствие пришло к выводу, что приют был нелегальным, в учреждении не соблюдались требования противопожарной безопасности. В результате из-за короткого замыкания электропроводки ночью там начался пожар. Суд приговорил создателя приюта Андрея Смирнова к пяти годам лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).
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