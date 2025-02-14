В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы полосы
В аэропорту Перми самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, полеты временно приостановлены, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации. Согласно Воздушному кодексу России, самолеты государственной авиации используются для осуществления функций государства и решения задач в том числе в области обороны.
Международный аэропорт Перми открыт в 1965 году и расположен рядом с деревней Большое Савино. По итогам 2024 года его пассажиропоток составил 1,97 млн человек.
Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, на вылет задерживаются рейсы в Усинск и Москву, на прилет — из Ижевска, Казани, Москвы, Екатеринбурга и Усинска.
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