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В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы полосы

Самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми, в связи с чем были приостановлены все полеты. Рейсы в Екатеринбург и Ижевск отправили на запасные аэродромы
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В аэропорту Перми самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, полеты временно приостановлены, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации. Согласно Воздушному кодексу России, самолеты государственной авиации используются для осуществления функций государства и решения задач в том числе в области обороны.

Международный аэропорт Перми открыт в 1965 году и расположен рядом с деревней Большое Савино. По итогам 2024 года его пассажиропоток составил 1,97 млн человек.

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Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, на вылет задерживаются рейсы в Усинск и Москву, на прилет — из Ижевска, Казани, Москвы, Екатеринбурга и Усинска.

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