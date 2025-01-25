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В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы полосы

В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы полосы
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Самолет Ан-24 при взлете выкатился за пределы полосы в Хабаровском крае, сообщили источники РЕН ТВ и ТАСС. Инцидент произошел в аэропорту Нелькана, борт принадлежит компании «Хабаровские авиалинии».

Как передает телеканал, на борту было 20 пассажиров и три члена экипажа. По его данным, самолету не хватило полосы, чтобы прервать неудавшийся взлет.

В авиакомпании сообщили, что никто не пострадал.

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Хабаровский край Ан-24 Дальний Восток самолет
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