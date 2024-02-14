Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак
В 95 лет умер венгерский композитор и дирижер Тамаш Деак, сообщил портал Index со ссылкой на MTI. Российской аудитории он был известен как автор композиции «Водные лыжи», которая использовалась в качестве музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!»
По данным портала, смерть наступила в понедельник, 12 февраля.
Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Он самостоятельно научился играть на трубе, после чего стал выступать. С 1959 по 1964 год был сотрудником Венгерского радио.
С 1964 года Деак руководил биг-бендом, создал большое количество джазовых композиций и симфонических произведений, работал совместно со сценаристами Йожефом Неппом и Йожефом Ромханьи. С 1969 года являлся руководителем джазового класса в музыкальной школе имени Белы Барток в Будапеште. В 2007 году был награжден за творческие заслуги.
Его музыка в том числе использовалась в таких мультсериалах, как «Густав» (1964–1977), «Семья Мезка (1968–1978) и мультфильме «Ловушка для кошек» (1986).
За свою карьеру Деак написал музыку к более 120 мультфильмам, балетам и сериалам, пишет Index.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?