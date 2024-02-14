В 95 лет умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак

В возрасте 95 лет умер венгерский композитор Тамаш Деак, чья композиция «Водные лыжи» использовалась в качестве музыкальной заставки в мультфильме «Ну, погоди!»

Тамаш Деак (Фото: Wikimedia Commons)

В 95 лет умер венгерский композитор и дирижер Тамаш Деак, сообщил портал Index со ссылкой на MTI. Российской аудитории он был известен как автор композиции «Водные лыжи», которая использовалась в качестве музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!»

По данным портала, смерть наступила в понедельник, 12 февраля.

Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Он самостоятельно научился играть на трубе, после чего стал выступать. С 1959 по 1964 год был сотрудником Венгерского радио.

С 1964 года Деак руководил биг-бендом, создал большое количество джазовых композиций и симфонических произведений, работал совместно со сценаристами Йожефом Неппом и Йожефом Ромханьи. С 1969 года являлся руководителем джазового класса в музыкальной школе имени Белы Барток в Будапеште. В 2007 году был награжден за творческие заслуги.

Его музыка в том числе использовалась в таких мультсериалах, как «Густав» (1964–1977), «Семья Мезка (1968–1978) и мультфильме «Ловушка для кошек» (1986).

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За свою карьеру Деак написал музыку к более 120 мультфильмам, балетам и сериалам, пишет Index.