Умер заслуженный артист России Юрий Ларин
Заслуженный артист России, музыкант и педагог Юрий Ларин умер в возрасте 84 лет, рассказали в тематическом сообществе «Тубисты ВКонтакте» в соцсети «ВКонтакте».
По данным сообщества, Ларин умер 10 февраля. Причина смерти не называется.
Юрий Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне. В 1967 году он окончил Московскую консерваторию. Еще во время учебы Ларин стал артистом симфонического оркестра кинематографии, в котором работал до 1977 года, играя на тубе.
В то же время он был солистом Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Ларин стал первым исполнителем ряда произведений современных авторов для тубы, в частности, он сыграл концерт для тубы и симфонического оркестра композитора Андрея Эшпая.
С 1976 года Ларин преподавал в музыкальном училище при Московской консерватории, а с 1993 — и в самой консерватории. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Спустя пять лет он стал профессором, проводя открытые уроки и мастер-классы в различных городах Европы и Северной Америки. Ларин создал одну из методик игры на тубе для студентов училищ и консерваторий.
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