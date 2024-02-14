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Аукционный холдинг опроверг торги картиной Айвазовского из розыска Киева

Аукционный холдинг: картина Айвазовского с торгов не находится в розыске Украины
В Москве на торги выставят картину Айвазовского «Лунная ночь». На Украине заявили, что полотно после присоединения Крыма к России объявили в розыск. Аукционный холдинг пояснил, что это разные картины, связанные одним названием

Выставленная на торги картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года
(Фото: moscow-auction.ru)
Картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1882 года из Симферопольского художественного музея
(Фото: simartmuseum / Telegram)

Сообщения о том, что в России выставили на аукцион картину Ивана Айвазовского «Лунная ночь», объявленную Украиной в международный розыск, не соответствуют действительности. Об этом РБК заявили в Аукционном холдинге (объединяет несколько крупнейших аукционных домов России).

Ранее бывший зампрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в соцсети X, что картина Айвазовского, которую в России планируют продать на торгах, была «среди 52 полотен, незаконно передаваемых в Симферопольский художественный музей в Крыму». Пейзаж Айвазовского «Лунная ночь» передали в этот музей после вхождения полуострова в состав России. В 2017 году Интерпол по представлению прокуратуры Крыма объявил эту картину и еще около 50 работ в международный розыск.

В Аукционном холдинге пояснили, что речь идет о двух разных картинах Айвазовского, которые были написаны с разницей в четыре года и «между собой не связаны ничем, кроме названия».

Та, что выставлена на торги, была куплена на аукционе Stockholms Auktionsverk в Швеции в 2008 году. Этот пейзаж изображает виды на Константинополь и датируется 1878 годом. А вторая «Лунная ночь», которая хранилась в Симферопольском художественном музее, представляет собой вид Черного моря у Крымского побережья в районе Феодосии и датируется 1882 годом, отметили в Аукционном холдинге.

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«В 2014 году украинская сторона объявила пейзаж [«Лунная ночь» 1882 года] в международный розыск. На данный момент произведение официально числится в фонде Симферопольского государственного музея», — добавили в нем.

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В Аукционном холдинге подчеркнули, что выставленная на торги «Лунная ночь» 1878 года прошла экспертизу в Государственном Русском музее.

Аукцион пройдет 18 февраля. Картина Айвазовского станет его топ-лотом, или самым престижным лотом. Работу оценили в 100 млн руб.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Аукцион Иван Айвазовский картина Украина
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