Аукционный холдинг опроверг торги картиной Айвазовского из розыска Киева
Сообщения о том, что в России выставили на аукцион картину Ивана Айвазовского «Лунная ночь», объявленную Украиной в международный розыск, не соответствуют действительности. Об этом РБК заявили в Аукционном холдинге (объединяет несколько крупнейших аукционных домов России).
Ранее бывший зампрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в соцсети X, что картина Айвазовского, которую в России планируют продать на торгах, была «среди 52 полотен, незаконно передаваемых в Симферопольский художественный музей в Крыму». Пейзаж Айвазовского «Лунная ночь» передали в этот музей после вхождения полуострова в состав России. В 2017 году Интерпол по представлению прокуратуры Крыма объявил эту картину и еще около 50 работ в международный розыск.
В Аукционном холдинге пояснили, что речь идет о двух разных картинах Айвазовского, которые были написаны с разницей в четыре года и «между собой не связаны ничем, кроме названия».
Та, что выставлена на торги, была куплена на аукционе Stockholms Auktionsverk в Швеции в 2008 году. Этот пейзаж изображает виды на Константинополь и датируется 1878 годом. А вторая «Лунная ночь», которая хранилась в Симферопольском художественном музее, представляет собой вид Черного моря у Крымского побережья в районе Феодосии и датируется 1882 годом, отметили в Аукционном холдинге.
«В 2014 году украинская сторона объявила пейзаж [«Лунная ночь» 1882 года] в международный розыск. На данный момент произведение официально числится в фонде Симферопольского государственного музея», — добавили в нем.
В Аукционном холдинге подчеркнули, что выставленная на торги «Лунная ночь» 1878 года прошла экспертизу в Государственном Русском музее.
Аукцион пройдет 18 февраля. Картина Айвазовского станет его топ-лотом, или самым престижным лотом. Работу оценили в 100 млн руб.
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