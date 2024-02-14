«Цигель-цигель ай-лю-лю»: роль актрисы Островской в «Бриллиантовой руке»

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Умерла актриса Виктория Островская, которая известна по эпизодической роли дамы легкого поведения в фильме «Бриллиантовая рука».

Она в фильме зазывала к себе приехавшего за границу по турпутевке экономиста «Гипрорыбы» Семена Горбункова. В фильме актриса произносила несколько слов на иностранном языке и при этом она говорила: «Цигель-цигель, ай-лю-лю».