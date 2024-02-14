Малахов сообщил о смерти сыгравшей в «Бриллиантовой руке» Островской
В возрасте 85 лет умерла актриса Виктория Островская, прославившаяся эпизодической ролью в комедии «Бриллиантовая рука». О смерти актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов.
В знаменитой комедии Леонида Гайдая Островская сыграла заграничную даму легкого поведения, зазывающую Семена Горбункова и Гешу Козодоева фразой «Цигель-цигель, ай-люлю».
Причину смерти Малахов не уточнил.
Островская родилась в Киеве в 1938 году. Всего в ее карьере числится три фильма. Помимо «Бриллиантовой руки» она сыграла эпизодическую роль в «Старом знакомом» (1969) и саму себя в документальном кино «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах» (2013). Островская также работала библиотекарем в Российской государственной библиотеке и инструктором по аэробике и кинезиотерапии в центре доктора Бубновского.
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