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Малахов сообщил о смерти сыгравшей в «Бриллиантовой руке» Островской

Умерла прославившаяся фразой «Цигель-цигель, ай-люлю» Виктория Островская
В 85 лет умерла Виктория Островская, сыгравшая заграничную даму легкого поведения в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая
Виктория Островская, Юрий Никулин и Андрей Миронов (справа) в фильме &laquo;Бриллиантовая рука&raquo;
Виктория Островская, Юрий Никулин и Андрей Миронов (справа) в фильме «Бриллиантовая рука» (Фото: Мосфильм)

В возрасте 85 лет умерла актриса Виктория Островская, прославившаяся эпизодической ролью в комедии «Бриллиантовая рука». О смерти актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов.

В знаменитой комедии Леонида Гайдая Островская сыграла заграничную даму легкого поведения, зазывающую Семена Горбункова и Гешу Козодоева фразой «Цигель-цигель, ай-люлю».

Малахов сообщил о смерти сыгравшей в «Бриллиантовой руке» Островской
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Причину смерти Малахов не уточнил.

Островская родилась в Киеве в 1938 году. Всего в ее карьере числится три фильма. Помимо «Бриллиантовой руки» она сыграла эпизодическую роль в «Старом знакомом» (1969) и саму себя в документальном кино «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах» (2013). Островская также работала библиотекарем в Российской государственной библиотеке и инструктором по аэробике и кинезиотерапии в центре доктора Бубновского.

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Теги
Юлия Овчинникова
«Бриллиантовая рука» Леонид Гайдай Андрей Малахов смерть актриса
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