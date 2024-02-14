В Уссурийске арестовали подростков, избивших участника военной операции
В Уссурийске Приморского края четырех подростков арестовали на полтора месяца за избиение и ограбление участника специальной военной операции на Украине, сообщает краевая прокуратура в телеграм-канале.
«По версии следствия четверо обвиняемых, 2008-2009 годов рождения, в январе 2024 года проникли в жилое помещение на ул. Артемовской в г. Уссурийске, где угрожая потерпевшему требовали денежные средства. Не добившись желаемого, подростки применили к хозяину квартиры физическую силу и забрали телефон», — отметили в ведомстве.
Происходящее подозреваемые записали на видео и выложили в Сеть. После этого было возбуждено уголовное дело по пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с примирением насилия неопасного для жизни). Максимальной наказание — семь лет лишения свободы.
В Следственном комитете Приморья отмечали, что заведено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) из-за «ненадлежащей работы органов системы профилактики», поскольку имелись основания для их работы с семьями подростков, которые участвовали в грабеже, — молодые люди состояли на профилактическом учете в полиции. Эта статья предусматривает наказание от штрафа до ареста.
Как передавал местный портал Vladivostok1, пострадавший военный был участником добровольческого батальона «Тигр», он присоединился к нему в 2022-м, а вернулся домой в феврале прошлого года. Мать военного сообщила, что подростки периодически избивали ее сына.
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