Умерла завещавшая России коллекцию картин на $2 млрд искусствовед Молева

Нина Молева и ее супруг Элий Белютин — владельцы коллекции картин на $2 млрд, полученной от предков Белютина. Они завещали ее Путину как юридическому представителю России

Искусствовед, писательница и историк Нина Молева умерла на 99 году жизни 11 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

«Светлая память уникальному ученому, писателю, воину, удивительной женщине», — выразили соболезнования в ведомстве.

Молева была женой художника Элия Белютина, который умер в 2012 году. Супруги владели крупной коллекции живописи, в которой есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино и др. «Московский комсомолец» писал, что по открытой оценке мировых экспертов собрание стоит $2 млрд.

Молева говорила газете, что начало коллекции положил дедушка Белютина Иван Гринев, работавший художником императорского театра. В советские годы в его квартире, где она хранилась, была коммуналка, картины были спрятаны. В 1968 году часть квартиры вернули прежним хозяевам, и тогда Белютин и Молева обнаружили это собрание.

Как рассказывала искусствовед «МК», коллекцию она с мужем решила еще в 1990-х завещать России. Однако после его смерти выяснилось, что по закону страна не может быть получателем наследства — это должно быть физическое лицо или учреждение. В итоге завещание было составлено на юридического представителя государства Владимира Путина.

Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. В 1947 году окончила МГУ им. М. В. Ломосонова с дипломной работой «Атрибуция церкви Климента в Москве», которой руководил художник и академик Игорь Грабарь. С 1950-го была консультантом по искусству Отдела культуры ЦК партии, издательского комплекса «Правда». В 1958-1964-м преподавала на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР, вела курс психологии создания и восприятия художественного произведения. Также читала лекции за рубежом — в Варшаве, Париже, Милане и др. В 1975 году создала и вела до 1989-го Театр сценического рассказа совместно с актерами Малого театра. В браке с Белютиным была с 1995 года.

Искусствовед — автор работ о русских художниках Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком и других, исследований по истории русского и зарубежного искусства. Написала более 120 книг.