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Умер сын основателя Toyota Сёитиро Тойода

Сын основателя автоконцерна Toyota Сёитиро Тойода умер в возрасте 97 лет
При Сёитиро Тойода автоконцерн получил мировую известность и заводы в странах Европы, США, России и Африки, а машины Toyota стали самыми продаваемыми в Японии
Сёитиро Тойода
Сёитиро Тойода (Фото: Reuters)

В возрасте 97 лет скончался почетный председатель совета директоров автоконцерна Toyota Сёитиро Тойода, сын основателя компании. Об этом корпорация сообщила на своем сайте.

«Сообщаем, что скончался Сёитиро Тойода, почетный председатель Toyota Motor Corporation», — говорится в сообщении концерна. Причиной смерти указана сердечная недостаточность.

Сёитиро Тойода родился 27 февраля 1925 года в Нагое. В 1952 году он присоединился к семейному бизнесу в Toyota Motors, за десять лет дослужившись до должности управляющего директора. Он был назначен старшим управляющим директором в 1967 году, позже — исполнительным вице-президентом в 1972 году и президентом маркетинговой организации компании в 1981 году.

Тойода стал первым президентом компании, появившейся после объединения отдела продаж и производства в одну компанию в 1982 году — тогда она получила свое нынешнее название Toyota Motor Corporation. Уже к 1992 году автомобили Toyota стали самыми продаваемыми в Японии — на долю компании приходилось 40% машин, принадлежащих населению. Позже концерн создал дочерние компании, также занимающиеся выпуском автомобилей: Daihatsu, Hino Motors, Denso и Lexus.

При Сёитиро Тойода были построены машиностроительные заводы компании в США и Канаде — это значительно увеличило производственные мощности. В 1980-х Toyota вышла за пределы рынка Северной Америки и в настоящий момент имеет заводы по всему миру, включая страны Европы, Россию, Китай и Африку. В связи с началом военной операции на Украине Toyota приостановила бизнес в России и отозвала всех японских сотрудников в Японию.

Сейчас корпорацией управляет Акио Тойода — сын Сёитиро, ему 66 лет. К семейному бизнесу он присоединился в 1984 году. 23 июня 2009 года он был утвержден в качестве нового президента компании.

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