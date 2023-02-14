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Племянник Пабло Неруды заявил о доказательствах отравления поэта

Племянник Пабло Неруды: последние исследования доказали, что чилийский поэт был отравлен
Племянник чилийского поэта Пабло Неруды заявил о доказательствах смерти его дяди от отравления, а не от рака, как считалось в течение 40 лет. Результаты экспертизы планируют представить в суде 15 февраля
Пабло Неруда (слева) с Люсьеном Севе
Пабло Неруда (слева) с Люсьеном Севе (Фото: Getty Images)

Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умер от отравления, а не от рака, как считалось ранее, заявил его племянник Родольфо Рейес, передает El Pais.

По словам племянника Неруды, международная группа экспертов проанализировала бактерию clostridium botulinum которую обнаружили в останках поэта в 2017 году при повторном анализе. Ученые сделали вывод о ее эндрогенном происхождении: это означает, что вещество «было введено как биологическое оружие». Бактерия вызывает ботулизм — острое инфекционное смертельно опасное заболевание, которое поражает нервную систему.

«Я могу сказать это, потому что я знаю отчеты. Я говорю это как адвокат и племянник с большой ответственностью», — сообщил Рейес El Pais.

По его словам, в итоговом отчете говорится о найденной в останках поэта бактерии — возбудителе ботулизма. «Теперь мы знаем, что clostridium botulinum не должна была находиться в скелете Неруды. Что это значит? То, что Неруда был убит в 1973 году государственными агентами», — сказал Рейес в интервью испанской радиостанции SER.

Это третья комиссия, которую сформировали вокруг дела о смерти Неруды, отмечает издание. Первая собиралась в 2013 году. О подробностях последнего исследования пока сообщил только племянник Неруды — результаты планируется обнародовать 15 февраля, когда отчет будет предоставлен судье.

Лауреат Нобелевской премии умер в 1973 году в клинике «Сан-Мария» в Сантьяго, через 12 дней после переворота, в результате которого был свергнут его друг, чилийский президент Сальвадор Альенде. К власти пришел Аугусто Пиночет. В течение 40 лет официальной причиной смерти Неруды считался рак простаты, однако позже бывший водитель поэта Мануэль Арайя сообщил, что того отравили. Эти показания легли в основу судебного иска от Коммунистической партии, членом которой был Неруда.

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Пабло Неруда (настоящее имя — Нефтали Рикардо Рейес Басуальто) — чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор Республики Чили, член ЦК Коммунистической партии Чили. В 1953 году стал лауреатом Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами», в 1971-м был удостоен Нобелевской премии в области литературы.

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Дарья Григорьева
отравление Чили расследование нобелевский лауреат
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