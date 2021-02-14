В России второй день подряд выявили менее 15 тыс. заразившихся COVID

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14,1 тыс. новых заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

У 11,2% из них симптомов заболевания не было.

Новые случаи обнаружены во всех российских регионах. Больше всего суточный прирост оказался в следующих субъектах:

Москва — 1559 заразившихся;

Санкт-Петербург — 1099;

Подмосковье — 828;

Нижегородская область — 434;

Воронежская область — 354;

Ростовская область — 339.

Материал дополняется.