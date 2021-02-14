Общество , 14 фев, 10:38
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В России второй день подряд выявили менее 15 тыс. заразившихся COVID
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14,1 тыс. новых заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
У 11,2% из них симптомов заболевания не было.
Новые случаи обнаружены во всех российских регионах. Больше всего суточный прирост оказался в следующих субъектах:
- Москва — 1559 заразившихся;
- Санкт-Петербург — 1099;
- Подмосковье — 828;
- Нижегородская область — 434;
- Воронежская область — 354;
- Ростовская область — 339.
Материал дополняется.