Россияне назвали лучший фильм о любви

Лента «Любовь и голуби», как и десять лет назад, заняла первое место в предпочтениях россиян. Она опередила и «Титаник», и «Красотку»

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (Фото: «Млсфильм»)

Лучшим фильмом о любви россияне считают советскую лирическую комедию «Любовь и голуби». Таковы результаты опроса (есть у РБК), который в преддверии Дня всех влюбленных провел портал Superjob.

Фильм режиссера Владимира Меньшова, снятый в 1984 году, поддержали 13% респондентов. В результате ему удалось опередить «Титаник» Джеймса Кэмерона (10%). Далее с отрывом в 7 п.п. следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Опрос показал, что мужчинам «Любовь и голуби» нравится сильнее, чем женщинам (14 против 12%). А вот, например, «Красотка» больше полюбилась женской аудитории (4 против 3%).

Superjob отмечает, что за последние десять лет популярность фильма «Любовь и голуби» только возросла. В 2011 году он делил лидерство с «Титаником» и у обоих фильмов было по 9% голосов.

3% россиян признались, что вообще не смотрят фильмы о любви.

Опрос Superjob проводился 26–29 января. В нем приняли 1,6 тыс. респондентов из 382 населенных пунктов во всех федеральных округах.

В прошлом году список лучших мелодрам, снятых в XXI веке, составлял проект Кино.Mail.ru на основе подсчета зрительских рейтингов. В результате первое место занял фильм «Дневник памяти» режиссера Ника Кассаветиса, за ним следовали «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Великий Гэтсби». Лучшей российской мелодрамой за последние 20 лет россияне признали фильм «Приходи на меня посмотреть» Михаила Аграновича и Олега Янковского, а также ленту «Благословите женщину» Станислава Говорухина.