Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Как умная бытовая техника избавила нас от катастроф РБК Стиль и LG ThinQ, 09:22 Курс биткоина побил рекорд и превысил $49 тыс. Финансы, 09:15 В Китае 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов Общество, 09:09 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 февраля Общество, 09:06 Гол и передача Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Аризону» Спорт, 09:00 Россияне назвали лучший фильм о любви Общество, 09:00 Пожарные потушили крупное возгорание в ТЦ Сочи Общество, 08:58 Шайба Дадонова помогла «Оттаве» победить «Виннипег» в матче НХЛ Спорт, 08:33 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 08:30 Джонсон попросит лидеров G7 об ускорении вакцинации против COVID Общество, 08:28 В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности Общество, 07:56 Заместитель Псаки ушел в отставку после инцидента с угрозами журналистке Политика, 07:25 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 07:12 Байден заявил о «хрупкой демократии» после оправдания Трампа Политика, 06:46
Общество ,  
0 

Россияне назвали лучший фильм о любви

Лента «Любовь и голуби», как и десять лет назад, заняла первое место в предпочтениях россиян. Она опередила и «Титаник», и «Красотку»
Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Кадр из фильма «Любовь и голуби» (Фото: «Млсфильм»)

Лучшим фильмом о любви россияне считают советскую лирическую комедию «Любовь и голуби». Таковы результаты опроса (есть у РБК), который в преддверии Дня всех влюбленных провел портал Superjob.

Фильм режиссера Владимира Меньшова, снятый в 1984 году, поддержали 13% респондентов. В результате ему удалось опередить «Титаник» Джеймса Кэмерона (10%). Далее с отрывом в 7 п.п. следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Опрос показал, что мужчинам «Любовь и голуби» нравится сильнее, чем женщинам (14 против 12%). А вот, например, «Красотка» больше полюбилась женской аудитории (4 против 3%).

Superjob отмечает, что за последние десять лет популярность фильма «Любовь и голуби» только возросла. В 2011 году он делил лидерство с «Титаником» и у обоих фильмов было по 9% голосов.

Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар»
Общество
Фото:Kevin Winter / Getty Images

3% россиян признались, что вообще не смотрят фильмы о любви.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

Опрос Superjob проводился 26–29 января. В нем приняли 1,6 тыс. респондентов из 382 населенных пунктов во всех федеральных округах.

В прошлом году список лучших мелодрам, снятых в XXI веке, составлял проект Кино.Mail.ru на основе подсчета зрительских рейтингов. В результате первое место занял фильм «Дневник памяти» режиссера Ника Кассаветиса, за ним следовали «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Великий Гэтсби». Лучшей российской мелодрамой за последние 20 лет россияне признали фильм «Приходи на меня посмотреть» Михаила Аграновича и Олега Янковского, а также ленту «Благословите женщину» Станислава Говорухина.

Автор
Артем Филипенок
кино День святого Валентина Титаник Любовь и голуби
Материалы по теме
Меркель объявила о продлении карантина до Дня святого Валентина
Общество
ВЦИОМ назвал число влюбленных россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter