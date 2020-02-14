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На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет, на борту которого были десять человек, предположительно попал в снежную бурю. При посадке он опрокинулся, два человека оказались зажаты внутри

На Ямале произвел жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого были десять человек. Двое из них после падения оказались зажаты в салоне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, информацию подтверждают источники ТАСС и «РИА Новости».

По данным «РИА Новости», вертолет принадлежит авиакомпании «Скол». По словам источника ТАСС, причиной произошедшего стала снежная буря. Вертолет при жесткой посадке сломал лопасти и перевернулся. Два члена экипажа пострадали в происшествии.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу РБК заявили, что пока не располагают информацией о жесткой посадке Ми-8.

Авиакомпания «Скол» предоставляет услуги нефтедобывающим и строительным организациям, в числе партнеров компании на сайте указаны «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Роснефть» и местные власти. По данным Telegram-канала Mash, все пассажиры вертолета — вахтовики компании «Газпромгео».

25 декабря 2019 года в Красноярском крае при жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» пострадали16 человек. Причиной вынужденной посадки в МЧС называли снежный вихрь.

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
Теги: вертолет, жесткая посадка, Ямал, Ми-8
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