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Автора Telegram-канала заподозрили в вымогательстве у властей Королева

По данным МВД, мужчина требовал заплатить ему 800 тыс. руб., угрожая опубликовать компромат на главу городского округа
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в подмосковном Королеве мужчину, которого заподозрили в вымогательстве 800 тыс. руб. у главы городского округа. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.

По данным ведомства, мужчина 1983 года рождения требовал от чиновника деньги, угрожая распространить в интернете «компрометирующие сведения». Его задержали при передаче денег.

В отношении подозреваемого завели дело по ст. 163 УК (вымогательство), его поместили под домашний арест.

Ведомство не приводит имен подозреваемого и чиновника.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый – Дмитрий Свиридов, автор Telegram-канала «Канал Демона». По данным агентства, он требовал деньги у замглавы Королева Ильи Конышева за отказ от публикации компромата на главу города Александра Ходырева.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Свиридова задержали в одном из московских кафе в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

По данным издания Readovka, автор «Канала Демона» часто писал о проблемах Подмосковья и конфликтовал с администрацией Королева.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Королев, Подмосковье, Telegram-канал
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