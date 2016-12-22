МОК по ошибке не пригласил двух российских спортсменов на Олимпиаду

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов были признаны «чистыми» и допущены до Игр рабочей комиссией, но «по какой-то причине не получили приглашений от МОК», сообщил CAS

Сергей Грязцов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Двое россиян — конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов — могли участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане, но не получили приглашения, судя по всему, по ошибке. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отказе 47 российским спортсменам в апелляции (.pdf).

CAS подробно описывает, как рабочая комиссия при Международном олимпийском комитете​ принимала решения о допуске российских спортсменов к Играм, отдельно останавливаясь на одном эпизоде. Так, Олимпийский комитет России (ОКР) представил комиссии список из 500 спортсменов, готовых к участию в Олимпийских играх. После проверки каждого спортсмена рабочая комиссия постановила, что 389 спортсменов из 500 могут быть допущены к Играм.

«Комиссия отмечает, что двое спортсменов — Сергей Грязцов и Дмитрий Попов,— несмотря на то, что были включены в список из 500 спортсменов и были признаны «чистыми», по какой-то причине не получили приглашений от МОК. Во время слушаний стороны согласились с тем, что спортсмены [Попов и Грязцов] могли участвовать Играх», — говорится в документе суда.

9 февраля CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов (в том числе Попова и Грязцова). В суде напомнили, что, несмотря на дисквалификацию ОКР, МОК все равно предложил российским спортсменам выступить на Играх. «Заявители не смогли продемонстрировать, что способ, которым две специальные комиссии МОК оценивали их [для решения о недопуске], был дискриминационным или несправедливым», — отмечается в решении суда.

Жалобы в суд подали 32 спортсмена, которые не были замешаны в допинговых скандалах, но не получили приглашений на Олимпиаду. Еще 15 жалоб подали спортсмены и тренеры, которые не были допущены комитетом до Игр за нарушения антидопинговых правил, но были оправданы решением CAS.