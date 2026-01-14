 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Директора нацпарка «Куршская коса» задержали

Национальный парк в Калининградской области с 2011 года возглавляет Анатолий Калина. Он также является депутатом областной думы от «Единой России». Информацию о его задержании подтвердил источник РБК
Анатолий Калина
Анатолий Калина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Задержан директор национального парка «Куршская коса», сообщил источник РБК. Также об этом написали местное издание «Клопс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Задержан. Подробности будут завтра», — сказал собеседник РБК.

РБК обратился за комментарием в национальный парк «Куршская коса» и пресс-службу Законодательного собрания Калининградской области.

Директором нацпарка является Анатолий Калина, ему 49 лет. Он был избран в 2021 году депутатом в Калининградскую областную думу от «Единой России».

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Северная граница парка проходит по границе с Литвой.

Калина возглавил парк в 2011 году. До этого он был замдиректора парка, работал в частном бизнесе и служил в органах МВД.

В октябре 2025 года «РБК Калининград» со ссылкой на дирекцию «Куршской косы» писал, что в нацпарк пришли силовики для проверки документации по строительству проекта «Куршский велотракт». Представители общественной организации «Зеленый фронт» утверждали, что обыски проводила ФСБ из-за возможных хищений средств из бюджета при строительстве велодорожки в национальном парке.

Контракт на строительство велодорожки стоимостью 402,5 млн руб. получила московская компания ПСК «Луч» летом 2022 года. Сроки завершения работ неоднократно сдвигались. К октябрю 2025-го стоимость строительства выросла до 522 млн руб. На месте работ выявляли экологические нарушения.

