Директора нацпарка «Куршская коса» задержали
Задержан директор национального парка «Куршская коса», сообщил источник РБК. Также об этом написали местное издание «Клопс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«Задержан. Подробности будут завтра», — сказал собеседник РБК.
РБК обратился за комментарием в национальный парк «Куршская коса» и пресс-службу Законодательного собрания Калининградской области.
Директором нацпарка является Анатолий Калина, ему 49 лет. Он был избран в 2021 году депутатом в Калининградскую областную думу от «Единой России».
Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Северная граница парка проходит по границе с Литвой.
Калина возглавил парк в 2011 году. До этого он был замдиректора парка, работал в частном бизнесе и служил в органах МВД.
В октябре 2025 года «РБК Калининград» со ссылкой на дирекцию «Куршской косы» писал, что в нацпарк пришли силовики для проверки документации по строительству проекта «Куршский велотракт». Представители общественной организации «Зеленый фронт» утверждали, что обыски проводила ФСБ из-за возможных хищений средств из бюджета при строительстве велодорожки в национальном парке.
Контракт на строительство велодорожки стоимостью 402,5 млн руб. получила московская компания ПСК «Луч» летом 2022 года. Сроки завершения работ неоднократно сдвигались. К октябрю 2025-го стоимость строительства выросла до 522 млн руб. На месте работ выявляли экологические нарушения.
