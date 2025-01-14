Россельхознадзор запретил ввоз племенных свиней из-за ящура в Германии

Германия в январе уведомила Всемирную организацию здоровья животных о первой с 1988 года вспышки ящура. Заболевание обнаружили у буйволов в земле Бранденбург. Последний случай ящура был зарегистрирован на территории ЕС в 2011 году

Россельхознадзор предупредил предприятия о запрете на поставки племенных свиней из всех стран ЕС из-за вспышки ящура в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что в связи со вспышкой ящура на территории Германии поставки племенных свиней из всех стран-членов Европейского Союза в данный момент невозможны», — говорится в сообщении.

Немецкое аграрное ведомство 9 января уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Заболевание обнаружили у буйволов в земле Бранденбург. Заболели трое из 14 животных. Последний случай ящура был зарегистрирован на территории Евросоюза в 2011 году — его выявили у диких кабанов в Болгарии.

Причиной болезни в ведомстве считают «деградацию ветеринарного надзора на внешних границах, в том числе с Украиной, и увеличение миграционных потоков из стационарно неблагополучных по заразным болезням животных стран Африки и Ближнего Востока». По данным ВОЗЖ, ближайшей страной, в которой в прошлом году были выявлены случаи ящура, вызванного вирусом типа О, и которая имеет с ЕС сухопутную и морскую границу, является Турция. Кроме того, она является транзитной страной для грузов из неблагополучных по заболеваемости ящуром стран, таких как Сирия и Судан, на Украину.

С 15 января Белоруссия ограничила поставки животноводческой продукции немецкого происхождения.

«Учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура с территории стран-членов ЕС, Россельхознадзор готов с 20 января 2025 г. ввести более широкие ограничения, включая транзит европейской животноводческой продукции по территории России», — заявили в Россельхознадзоре.

В январе 2022 года Россельхознадзор вводил запрет на ввоз животных и животноводческой продукции из Казахстана из-за ящура. Через два года ограничения были отменены. В Россию было разрешено экспортировать говядину, баранину, свинину, мясную продукцию, молоко и молочную продукцию.