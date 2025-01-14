СК объяснил взрыв в карьере в Томской области
Следователи полагают, что взрыв в карьере Сухоречья в Томской области, при котором погибли два человека, произошел из-за неаккуратной перевозки промышленной взрывчатки. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по региону.
По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
«По предварительным данным, в процессе транспортировки сдетонировали подлежащие уничтожению промышленные взрывчатые вещества», — рассказали в следственном управлении.
Оперативники выехали на место происшествия, чтобы установить точную причину произошедшего.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что два сотрудника «Кузбасспецвзрыва» погибли при утилизации 3,7 т взрывчатки, отслужившей свой срок,еще один работник организации пострадал.
ЧП произошло на территории ООО «Карьер-Камень».
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