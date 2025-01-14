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СК объяснил взрыв в карьере в Томской области

СК: взрыв в Томской области произошел из-за перевозки промышленной взрывчатки
Причиной ЧП, при котором погибли сотрудники «Кузбасспецвзрыва» в Томской области, стала неудачная транспортировка на утилизацию промышленных взрывчатых веществ. СК возбудил дело по статье о нарушении техники безопасности
Фото: СК России по Томской области
Фото: СК России по Томской области

Следователи полагают, что взрыв в карьере Сухоречья в Томской области, при котором погибли два человека, произошел из-за неаккуратной перевозки промышленной взрывчатки. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по региону.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

«По предварительным данным, в процессе транспортировки сдетонировали подлежащие уничтожению промышленные взрывчатые вещества», — рассказали в следственном управлении.

При утилизации взрывчатки погибли два сотрудника «Кузбасспецвзрыва»
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Оперативники выехали на место происшествия, чтобы установить точную причину произошедшего.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что два сотрудника «Кузбасспецвзрыва» погибли при утилизации 3,7 т взрывчатки, отслужившей свой срок,еще один работник организации пострадал.

ЧП произошло на территории ООО «Карьер-Камень».

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Томская область взрыв Следственный комитет причина
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