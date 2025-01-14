 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Кемерово при утилизации взрывчатки погибли два сотрудника

Два сотрудника «Кузбасспецвзрыва» погибли при утилизации взрывчатки в Кемерово
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Два сотрудника «Кузбасспецвзрыва» погибли при утилизации 3,7 т взрывчатки, отслужившей свой срок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Еще один работник организации пострадал.

Происшествие случилось на территории ООО «Карьер-Камень», уточняет агентство. Обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона, МВД, а также МЧС.

Не осталось здания: последствия взрыва на заводе взрывчатки в Турции
Общество

В конце декабря 2024 года в Турции взорвалось здание завода по производству взрывчатых веществ. Тогда погибли 12 человек, еще четверо пострадали.

По данным TRT Haber, взрыв произошел в районе Каваклы в Балыкесире. Этот район находится в западной части страны, неподалеку от Стамбула.

Читайте РБК в Telegram

Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%

Как новые санкции повлияют на российский футбол

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
взрывчатка утилизация гибель новости
Материалы по теме
Не осталось здания: последствия взрыва на заводе взрывчатки в Турции
Общество
При взрыве на заводе взрывчатки в Турции погибли двенадцать человек
Общество
На Кубани не подтвердили данные о «взрывчатке под видом пиротехники»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Названы соперник и дата следующего боя Александра ЕмельяненкоСпорт, 16:07
Следствие назвало свою версию гибели чиновника из Владивостока в ТаиландеОбщество, 15:59
На инаугурацию Трампа привезут мусоровозПолитика, 15:43
В СКА пожаловались на организованный в адрес клуба «медийный черный пиар»Спорт, 15:42
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 15:42
Starbucks запретила клиентам пользоваться туалетом без заказаВино, 15:41
Патрушев не исключил прекращения существования МолдавииПолитика, 15:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Патрушев назвал две страны, которые должны вести переговоры по УкраинеПолитика, 15:35
Упаковка не прописана в договоре. Чем новичка удивят китайские поставщикиPro, 15:31
Минобороны сообщило об ударе по объекту энергетики на УкраинеПолитика, 15:29
Замена водительского удостоверения в 2025: советы, лайфхаки, подсказкиАвто, 15:27
Девять россиянок из 13 вышли во второй круг Australian OpenСпорт, 15:26
Как открыть счет в Казахстане в 2025 году: актуальный гайдИнвестиции, 15:21
Глава СКА опроверг информацию о возможной отставке Романа РотенбергаСпорт, 15:18