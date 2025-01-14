В Кемерово при утилизации взрывчатки погибли два сотрудника
Два сотрудника «Кузбасспецвзрыва» погибли при утилизации 3,7 т взрывчатки, отслужившей свой срок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Еще один работник организации пострадал.
Происшествие случилось на территории ООО «Карьер-Камень», уточняет агентство. Обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона, МВД, а также МЧС.
В конце декабря 2024 года в Турции взорвалось здание завода по производству взрывчатых веществ. Тогда погибли 12 человек, еще четверо пострадали.
По данным TRT Haber, взрыв произошел в районе Каваклы в Балыкесире. Этот район находится в западной части страны, неподалеку от Стамбула.
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