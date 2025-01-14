Два сотрудника «Кузбасспецвзрыва» погибли при утилизации взрывчатки в Кемерово

В Кемерово при утилизации взрывчатки погибли два сотрудника

Фото: Никита Попов / РБК

Два сотрудника «Кузбасспецвзрыва» погибли при утилизации 3,7 т взрывчатки, отслужившей свой срок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Еще один работник организации пострадал.

Происшествие случилось на территории ООО «Карьер-Камень», уточняет агентство. Обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона, МВД, а также МЧС.

В конце декабря 2024 года в Турции взорвалось здание завода по производству взрывчатых веществ. Тогда погибли 12 человек, еще четверо пострадали.

По данным TRT Haber, взрыв произошел в районе Каваклы в Балыкесире. Этот район находится в западной части страны, неподалеку от Стамбула.