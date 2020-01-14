Момент взрыва на заводе в Испании попал на видео

По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть пострадали. Причина взрыва пока не установлена

Фото: David Oliete / AP

Взрыв на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона был снят камерой наружного наблюдения, видеозапись опубликовала газета El Pais.

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 января. По данным властей, в результате взрыва погиб один человек. Он умер из-за обрушения в доме, расположенном недалеко от места происшествия, еще шестеро пострадали.

Власти рекомендовали жителям близлежащих домов закрыть окна и не покидать жилища. Экстренные службы сообщили, что облако, образовавшееся после взрыва, не токсично. Из-за взрыва временно отменили движение поездов из Таррагоны в муниципалитеты Реус и Порт Авентура.