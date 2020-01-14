Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

Страсбург указал на ряд нарушений во втором деле ЮКОСа, но не признал его политическим. В Минюсте заявили, что речь идет о недостатках, характерных для всех стран Совета Европы

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа не приведет к автоматической отмене приговора бывшему главе компании Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю банка МЕНАТЕП, акционеру ЮКОСа Платону Лебедеву, заявили в пресс-службе Минюста, передает «Интерфакс».

«После вступления в силу соответствующее постановление не повлечет за собой автоматической и безусловной отмены вынесенного национальным судом приговора в отношении Ходорковского и Лебедева», — заявили в министерстве.

В Минюсте добавили, что ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушении властями России положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив «отдельные недостатки», которые характерны для всех стран Совета Европы.

Во вторник, 14 января, ЕСПЧ опубликовал решение по второму делу ЮКОСА. Страсбург не признал дело политически мотивированным, но посчитал, что право Лебедева и Ходорковского на справедливое наказание было нарушено, а также частично согласился с доводами заявителя о несправедливом судебном разбирательстве.