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«Дело ЮКОСа» ,  
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Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

Страсбург указал на ряд нарушений во втором деле ЮКОСа, но не признал его политическим. В Минюсте заявили, что речь идет о недостатках, характерных для всех стран Совета Европы
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа не приведет к автоматической отмене приговора бывшему главе компании Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю банка МЕНАТЕП, акционеру ЮКОСа Платону Лебедеву, заявили в пресс-службе Минюста, передает «Интерфакс».

«После вступления в силу соответствующее постановление не повлечет за собой автоматической и безусловной отмены вынесенного национальным судом приговора в отношении Ходорковского и Лебедева», — заявили в министерстве.

В Минюсте добавили, что ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушении властями России положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив «отдельные недостатки», которые характерны для всех стран Совета Европы.

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Общество

Во вторник, 14 января, ЕСПЧ опубликовал решение по второму делу ЮКОСА. Страсбург не признал дело политически мотивированным, но посчитал, что право Лебедева и Ходорковского на справедливое наказание было нарушено, а также частично согласился с доводами заявителя о несправедливом судебном разбирательстве.

Адвокат Ходорковского Вадим Клювгант заявил РБК, что ЕСПЧ полностью подтвердил позицию защиты о том, что его подзащитного и Лебедева обвинили в деяниях, «которые по российскому законодательству преступлениями не являются».

При этом ряд выводов ЕСПЧ защитник счел не столь однозначными и ясно мотивированными, а в некоторых местах увидел противоречия. «Как можно признать, что люди осуждены к длительным срокам в отсутствие преступного деяния и в условиях такой дискриминации, и одновременно не признать ненадлежащие мотивы такого преследования, мне это понять трудно», — сказал он. Клювгант добавил, что юристы Ходорковского пока не могут сказать, будут ли они обжаловать решение ЕСПЧ.

От ЮКОСа до гей-парадов: десять самых неприятных для России решений ЕСПЧ
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В рамках второго дела ЮКОСа Лебедева и Ходорковского в 2010 году приговорили к 14 годам колонии (позже срок сократили до десяти лет и десяти месяцев) по обвинению в растрате и легализации средств через схему с присвоением нефти. В суде они отрицали обвинения, указывая, что автоматическая система регистрации сырья в трубопроводах не фиксировала существенной разницы между объемами добытой и поставленной нефти.

В 2013 году президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, после чего тот покинул Россию.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Михаил Ходорковский, Минюст, ЕСПЧ
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