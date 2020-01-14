Бывший папа римский Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате
Архиепископ Георг Генсвайн от лица бывшего папы римского Бенедикта XVI попросил удалить имя понтифика из числа соавторов книги «Из глубин наших сердец», которая на этой неделе должна выйти во Франции. С соответствующей просьбой он обратился к основному автору, кардиналу Роберу Саре, который должен передать ее в издательство, сообщает агентство Reuters.
Поводом для обращения стал спор, который возник после публикации отрывков книги в Le Figaro. В частности, в ней приводились слова Бенедикта XVI о необходимости сохранить институт целибата (безбрачие священников в Римско-католической церкви). Часть духовенства посчитала, что подобные утверждения могут нанести удар по репутации действующего папы Франциска, который выступал за облегчение целибата.
Сам Сара, который при Бенедикте XVI входил в папский совет Cor Unum, ранее опроверг предположения о том, что использовал имя бывшего понтифика без его разрешения. По словам кардинала, Бенедикт XVI знал о будущей книге и вносил в нее свои правки. Сара пообещал, что в исправленной версии бывший папа будет назван не соавтором, а человеком, который внес значительный вклад в ее написание.
Вопрос о смягчении условий целибата был поднят в прошлом году, когда в Ватикане обсуждали ситуацию с лесными пожарами в Амазонии. Тогда часть священников в Бразилии попросили Франциска дать право женатым становиться священниками в труднодоступных районах. Объяснялось это предложение нехваткой людей, желающих нести слово божье, сообщила газета El Pais.
Обет безбрачия был узаконен в западном христианстве в VI веке. Считалось, что священник не должен жениться, чтобы полностью посвятить себя богу. В православии разрешено посвящать в белое духовенство уже женатых людей, однако епископами они стать не могут: епископ должен обязательно быть избран из числа монахов (черное духовенство), которые и при пострижении дают обет целомудрия.