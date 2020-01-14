Туроператоры предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

Сотрудникам на стойках регистрации запретили делать копии паспортов, что удлинит процесс ввода данных в систему учета постояльцев

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о сложностях, которые будут ждать туристов, заселяющихся в отели среднего ценового сегмента в Турции. Поскольку в стране ужесточаются требования к защите персональных данных, части отдыхающих придется провести больше времени в гостинице в ожидании начала отдыха, говорится в сообщении АТОР.

Суть изменений заключается в том, что раньше сотрудники отеля могли сделать ксерокопию паспорта и внести данные в компьютер для заполнения форм по учету постояльцев. Теперь же копии документов делать запрещено, а потому работнику в гостинице придется сразу вбивать все необходимые данные из паспорта и ваучера. В другом случае вносить все данные будет сам турист.

Усложнение процедуры создаст очереди в отелях, где одновременно заселяются группы по 30–50 человек, а на стойке рецепции работают максимум два человека. В частности, с этим могут столкнуться туристы, которые приезжают отдыхать в Анталью.

Меньше проблем будет у постояльцев люкс-отелей, поскольку там на стойках обычно работает много персонала, утверждают турецкие эксперты.

В самой Турции отельеры и туроператоры критически отнеслись к нововведениям, указав, что обязательно уничтожают копии документов и гарантируют безопасность персональных данных своих клиентов.

По данным АТОР, только за первые семь месяцев прошлого года в Турции побывали 3,75 млн российских граждан (15,2% от общего числа туристов). Самыми посещаемыми направлениями стали Стамбул, Анталья, Эдирне, Мугла (курорты Бодрум и Мармарис), а также Артвин на границе с Грузией.