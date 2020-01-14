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АТОР назвала самые дорогие туры по России в 2019 году

Самое дорогое путешествие по России в прошлом году стоило более 2 млн руб. Об этом говорится в исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Семья из четырех человек с двумя детьми до 11 лет потратила на пятимесячное проживание в Крыму 2,079 млн руб. Семья с 1 мая по 30 сентября проживала в двухкомнатном номере четырехзвездочного отеля на Южном берегу полуострова. В стоимость входило также питание. Авиабилеты семья приобрела самостоятельно.

На втором месте расположился десятидневный отдых группы из десяти человек в пятизвездочном отеле в Сочи с 7 по 17 июля. Он стоил 1,52 млн руб. Компания разместилась в восьмиместной вилле, в стоимость входили завтраки и VIP-трансфер.

Туроператоры назвали самые дорогие путешествия россиян в 2019 году
Бизнес

Тройку самых дорогих туров замыкает путешествие трех человек на десять ночей по Байкалу в августе 2019 года. Туристы купили авиабилеты сами, а в стоимость вошли проживание в гостинице в Иркутске, аренда частного катера, автомобиля и проводник-гид для пешеходной части маршрута.

Ранее стало известно, что самым дорогим путешествием россиян за рубеж в 2019 году стала 18-дневная поездка семьи из четырех человек в комбинированный тур в ОАЭ и Сейшелы. Стоимость для одного человека составила 2,9 млн руб., а в общей сложности отдых обошелся в 11,7 млн. В эту сумму вошли проживание в двух пятизвездочных отелях класса Deluxe, трансфер на вертолете и индивидуальное сафари в пустыне.

Теги: туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России
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